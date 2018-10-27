Konyaspor - İstanbul Başakşehir düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Konyaspor 13 puanla 8. sırada, İstanbul Başakşehir 18 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 108 kodlu maçı oynayanlar; Konyaspor galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.85, İstanbul Başakşehir galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Konyaspor önceki hafta Fenerbahçe mücadelesinde 3-2 yenildi.

İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Konyaspor, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

İstanbul Başakşehir, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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