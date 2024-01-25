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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Konyaspor, İstanbulspor'dan Valon Ethemi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Konyaspor, İstanbulspor'dan Valon Ethemi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

        Konyaspor, İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:13
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        İstanbulspor'dan Konya'ya gitti!
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        Trendyol Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Konyaspor, daha önce İstanbulspor'da forma giyen kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        Konyaspor takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Kuzey Makedonyalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanı Ali Tınkır hazır bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Valon Ethemi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

        Bu sezon İstanbulspor'da 16 resmi maça çıkan Valon Ethemi, Konyaspor'da 72 numaralı formayı giyecek.

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