Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM

SAAT: 16.00

STAT: Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Burak Pakkan

YAYIN: beIN SPORTS 1

Boranijašević

Konyaspor: Slowik, Adil, Bazoer, Guilherme, Boranijasevic, Jevtovic, Melih, Oğulcan, Tunahan, Yusuf, Kramer.

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Taylan, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Fall.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 21 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.

Son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2'lik skorlarla berabere kalırken, geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 5-0 kaybetmişti.

Ligde yaptığı son 4 karşılaşmada kazanamayan Konya ekibi, 20 puan ve averajla 15. sırada kendine yer buldu.

TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 18 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi yaşadı.

EKSİKLER

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Nicholas Opoku, Konyaspor karşısında kadroda yer almıyor.

Öte yandan Kenneth Omeruo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

28. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya geliyor.

Aralarında daha önce oynanan 27 maçta Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 6 defa rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 48 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 36 defa fileleri havalandırdı.