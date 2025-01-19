Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM
Konyaspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Lacivert-beyazlılarda, Nicholas Opoku ve Kenneth Omeruo Konyaspor karşısında forma giyemiyor.
SAAT: 16.00
STAT: Konya Büyükşehir Stadı
HAKEM: Burak Pakkan
YAYIN: beIN SPORTS 1
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Konyaspor: Slowik, Adil, Bazoer, Guilherme, Boranijasevic, Jevtovic, Melih, Oğulcan, Tunahan, Yusuf, Kramer.
Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Taylan, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Fall.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 21 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.
Son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2'lik skorlarla berabere kalırken, geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 5-0 kaybetmişti.
TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 18 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi yaşadı.
Ligde yaptığı son 4 karşılaşmada kazanamayan Konya ekibi, 20 puan ve averajla 15. sırada kendine yer buldu.
EKSİKLER
Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Nicholas Opoku, Konyaspor karşısında kadroda yer almıyor.
Öte yandan Kenneth Omeruo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
28. RANDEVU
Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya geliyor.
Aralarında daha önce oynanan 27 maçta Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 6 defa rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 48 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 36 defa fileleri havalandırdı.
İki takım Konya'da 13 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 15 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise Konyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.