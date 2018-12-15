Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor...

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Josue Sa, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda oynanan maçı Kasımpaşa evinde 2-1 kazandı. İkinci yarıdaki müsabakadan ise Atiker Konyaspor sahasında 2-0 galip ayrıldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MUSTAFA DENİZLİ'NİN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Denizli, 15. haftada Kayserispor karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin her zaman olacak bir sonuç olmadığını belirterek, "Baktığımızda farklı skorla lehimize bitecek bir tablo var. Futbolun bazı günleri vardır, 'olmayınca olmaz' derler, olmadı. Atiker Konyaspor maçında isteğim Kayserispor karşısındaki futbolu oynamak" diye konuştu.

Denizli, "Atiker Konyaspor karşısında sonuç ne olur bilmiyorum ama Kayseri'deki gibi olmaz" ifadesini kullandı.

Ligin ilk yarısındaki son 2 karşılaşmayı Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile yapacaklarını hatırlatan Denizli, "Son iki maçımız oynuyoruz. Hedef belirleyerek yola çıktık, bu hedefte bir mağlubiyetle ya da bir galibiyetle yön sapması olmaz. Avrupa hedefini koyduk. Bu Avrupa hedefinin hangi kulvarda olacağını sezon sonunda göreceğiz. İki güçlü rakiple biri dışarıda, biri içeride olmak üzere oynayacağız. Önce Konyaspor'u geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor mağlubiyetin ardından oyuncularının üzerinde kısa süreli olumsuzluk yaşanabileceğine dikkati çeken Denizli, şunları söyledi:

"Bunu aşmamız lazım. Konya ligin iyi takımlarından biri, hocası yeni geldi. Bu ligin değerli ve tecrübeli hocalarından biri. Kaybedenin altta potaya girmeyeceği ve kazananın da üstte potaya girme heyecanı yaşayacağı bir maç olacak. Takımıma güveniyorum. En azından kimse şüphe etmesin, Kasımpaşa düşündüğü futbolu ortaya koyacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ