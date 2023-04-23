Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: Önemli olan neticeydi

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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, geçen hafta yaşadıkları mağlubiyetten sonra galibiyetin önemine değindi.

Çok kaliteli bir maç olmadığını aktaran Stanojevic, şunları kaydetti:

"Önemli olan neticeydi. Özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi sonuna kadar desteklediler, bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor. Gelecek sezon, uzun bir süreç. Şu anlık güncel bir hazırlığımız yok."