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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten istifa sinyali: Gereği neyse yapacağım - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten istifa sinyali: Gereği neyse yapacağım

        Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa sinyali verdi. Keleş, "Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:49
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        Hakan Keleş'ten istifa sinyali!
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        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." dedi.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

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