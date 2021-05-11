Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR
SAAT: 17.00
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: MEDAŞ
YAYIN: beIN SPORTS
KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. 67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.
40. RANDEVU
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, bu maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşıyor.
İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.
Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.
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