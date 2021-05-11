Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR

SAAT: 17.00

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: MEDAŞ

YAYIN: beIN SPORTS

KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. 67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

40. RANDEVU

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, bu maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşıyor.

İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.

Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.