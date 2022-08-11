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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI İZLE | Konyaspor Vaduz maçı canlı yayın! - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
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Konyaspor - Vaduz | CANLI YAYIN

Konyaspor - Vaduz maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Vaduz'u konuk ediyor. İki takım arasındaki ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak

CANLI İZLE | Konyaspor Vaduz maçı canlı yayın! - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk ediyor. Yeşil-beyazlılar 1-1 biten ilk maçın rövanşında Avrupa kupalarında 16. kez sahaya çıkıyor.

KONYASPOR - VADUZ

SAAT: 20.00
HAKEM: Cuadra Fernandez
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
YAYIN: A Spor

KONYASPOR: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir

VADUZ: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere, Tolgahan Çiçek

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışıyor.

Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

İLHAN PALUT YÖNETİMİNDE 4. AVRUPA MAÇI

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösteriyor.

İlhan Palut idaresindeki Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u (3-0 / 2-0) elemişti.

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 3. eleme turunda eşleşen yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken, ağırladığı rakibi karşısında play-off turuna yükselen taraf olabilmek için ter döküyor.

Palut yönetiminde çıktığı 3 Avrupa müsabakasında yeşil-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 6 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

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