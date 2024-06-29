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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:12
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        Yusuf Erdoğan, Konyaspor'da
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Stadyumda yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik'in de hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, ligde 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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