Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek

Kayseri'de tasfiye süreci başlatan METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, sattığı arsadan elde ettiği 465 bin lirayı, salgın nedeniyle zor günler geçiren 372 üye esnafa dağıttı.

Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek
AA

2010 yılında faaliyete geçen METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, aldığı 310 bin metrekare arsanın 66 bin metrekare kapalı alanında 372 iş yeri yaptırdı. 2014'te 50 milyon lira maliyetle dükkanları tamamlayan kooperatif, bunları hak sahiplerine teslim etti.Tasfiye süreci başlatan ve son olarak 3 ay önce kalan 9 bin 200 metrekare arsayı 465 bin liraya satan kooperatif, bu parayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren üye 372 esnafa hissesi oranında dağıtarak gönüllerine dokundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı da olan METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Övüç, AA muhabirine, 2008 yılında kurdukları kooperatifin 2010 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.Demirci, hurdacı, oto tamircisi, mobilyacı ve benzeri dükkanları yapıp bitirdiklerini ve esnafa teslim ettiklerini aktaran Övüç, esnafın iş yerlerinde faaliyet gösterdiğini anlattı.

En küçük dükkanı 550 bin lira, en büyük dükkanı 5 milyon liraya yaptıklarını hatırlatan Övüç, dükkanın boyutuna göre para topladıklarını belirtti.

Tasfiye sürecinde son kalan 9 bin 200 metrekare arsayı da satıp, parasını üyelere dağıtma kararı aldıklarını ve dağıtma işleminin 3 gündür devam ettiğini aktaran Övüç, şunları kaydetti:

"Dükkanları tamamladık. Bu arsayı sattık. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarımızın paraya ihtiyacı vardı. Bu paraları kendilerine dağıttık. Çünkü esnaf ödedi bu parayı zamanında. Pandemi döneminde hiç olmazsa almış oldukları para ikram olsun dedik. Esnafın parasını çarçur etmedik. Parayı çoğalttık, esnafa dağıtıyoruz. Hem de devletimize vergimizi verdik."

Hissesine düşen parayı alan esnaf Ahmet Durmuşoğlu da elektrik pano imalatı işiyle uğraştığını ifade etti.

Verilen paranın çok olmasa da bu süreçte yüzlerini güldürdüğünü kaydeden Durmuşoğlu, "Daha önce kooperatiften dükkanlarımızı aldık. Arsa satışından hissemize para düştü, parayı aldım. Yaptırandan Allah razı olsun. Pandemi döneminde bu para bize ilaç gibi geldi." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı Libya toplantılarının amacını açıkladı
AJANS HABERLERİFas Dışişleri Bakanı'ndan Libya toplantıları ...