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Tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektik teli koptu. Hatta seferlerde aksama yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normal seyrinde devam etti

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı! - Güncel son haberler
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DHA

Kabataş - Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşandı.

DHA'nın haberine göre Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattındaki seferler normal seyrinde devam etti.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Cevizlibağ istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen, " 20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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