Kabataş - Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşandı.
DHA'nın haberine göre Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattındaki seferler normal seyrinde devam etti.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Cevizlibağ istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen, " 20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz" dedi.
YORUMLAR