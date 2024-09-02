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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeğe çarptı, üzerinden geçti! | Son dakika haberleri

        Köpeğe çarptı, üzerinden geçti!

        Gaziantep'te sokak köpeğine çarpan sürücü yetmedi, köpeğin üzerinden aracıyla gezdi. Kameralara yansıyan görüntülerin ardından sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:04
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        Köpeğe çarptı, üzerinden geçti!
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        Gaziantep'te sokak köpeğine çarpan ve otomobiliyle üzerinden geçen sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tepki çeken görüntülerin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Olay, 31 Ağustos günü Araban ilçesinde meydana geldi. H.P. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sokak köpeğine çarptı ardından da üzerinden geçti. Yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ

        Sokak köpeğine otomobilin çarpması ve üzerinden geçmesine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerek, köpeğe çarpıp üzerinden geçen otomobilin sürücüsü H.P.'yi gözaltına aldı. Aynı zamanda idari para cezası uygulanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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