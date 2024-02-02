Köpeğe şiddet uygulayan Afgan'a gözaltı
Kırşehir'de vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Köpeğe şiddet uygulayan ve o anları sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı
Kırşehirde köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.Ayı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.
Fotoğraf: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.
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