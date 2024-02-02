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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeğe şiddet uygulayan Afgan'a gözaltı

        Köpeğe şiddet uygulayan Afgan'a gözaltı

        Kırşehir'de vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Köpeğe şiddet uygulayan ve o anları sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:04
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        Köpeğe şiddet uygulayan Afgan'a gözaltı
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        Kırşehirde köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.Ayı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.

        Fotoğraf: DHA

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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