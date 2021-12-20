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Haberler Gündem Son dakika: Köpeği araca bağlayıp koşturdu! Verilen ceza...
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Köpeği araca bağlayıp koşturdu! Verilen ceza pes dedirtti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hareket halindeki araca köpeği bağlayarak koşturduğu tespit edilen kişiye 1500 lira ceza uygulandı

Son dakika: Köpeği araca bağlayıp koşturdu! Verilen ceza...
AA

Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücünün İ.J. olduğunu tespit etti.

İ.J'ye, 1500 lira ceza uygulandı ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Köpek, belediye ekiplerince hayvan ambulansıyla belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Nuri Tehneldere de koruma altına alınan köpeğin sağlık kontrolünün yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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