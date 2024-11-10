Köpeği direğe vuran zanlı yakalandı
Kayseri'de elinde tuttuğu köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şüpheli İ.P. (21) gözaltına alındı. Şiddet uygulanan köpek kliniğe götürüldü.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.