Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi´nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla´nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla´nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.



Yapılan incelemenin ardından Yayla´nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.