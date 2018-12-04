Savcı her ikisine de hapis istedi

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nde yaşayan Hanife Ş., köpeğini öldüren komşusu Ali İhsan K.'yı jandarmaya şikayet etti. Ali İhsan K. ise 8 tavuğunu yediğini ileri sürdüğü köpeğin sahibi Hanife Ş.'den şikayetçi oldu. Hanife Ş. ifadesinden, "Sabah tüfek sesiyle uyandım. Camdan bakınca, komşumun köpeğimi bahçemde vurduğunu gördüm. Yaralı olarak kaçan köpek havlıyordu. Komşumun tavuklarını benim köpeğim değil sansar yemiştir" dedi. İki yıldır köpek beslediğini belirten Hanife Ş. komşusunun öldürdüğü köpeğin para ile satın alınamayacağını söyledi.





"TAVUĞUMU AĞZINDA GÖRDÜM"



Ali İhsan K. ise "Daha önce görmediğim köpeğin ağzında tavuğumu görünce tüfeğimi ateşledim. Cama çıkan komşuma köpeğin kimin olduğunu sordum. O da bana ‘Ellerin kırılsın' gibi sözler sarf etti. Ben köpeğin komşumun olduğunu anlamadım. Tavuklarımı daha önce çakal ve sansar yediğini düşündüm. Ama tavuklarımdan birini köpeğin ağzında gördüm. Köpeği başıboş bırakarak bana zarar veren komşumdan şikayetçiyim" dedi.



SAVCI İKİ KOMŞUYA HAPİS İSTEDİ



Soruşturmanın ardından hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bıraktığı gerekçesiyle Hanife Ş. hakkında 6 ay hapis ve adli para cezası, Ali İhsan K. hakkında ise haksız yere sahipli hayvanı öldürdüğü için 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



VURANA CEZA, SERBEST BIRAKANA BERAT



Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Köpeği serbest bırakan Hanife Ş.'nin beraatine karar veren mahkeme, Ali İhsan K.'yı 2 bin TL para cezasına çarptırdı. Bu parayı 10 eşit taksitte ödemesine karar verilen Ali İhsan K.'nın av tüfeğine de el konuldu.





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