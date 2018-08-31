Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Kayseri'de yaşayan Alev Ö., öksürük şikayeti olan köpeğini Şubat 2017'de bir üniversitenin Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Alev Ö.'nün köpeği kurtarılamadı.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU



Alev Ö., sosyal medya hesabından "Öldürdüler köpeğimi" şeklinde başlayan ve hakaret içerdiği öne sürülen bir paylaşımda bulundu. Alev Ö.'nün yaptığı paylaşıma yorumlarda yapıldı.



SAVCILIK DAVA AÇTI



Veterinerlik Fakültesinde görev yapan profesörler G.A. ve V.G., paylaşımların hakaret içerdiğini belirterek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda Alev Ö. Ve paylaşıma yorum yapan 9 kişi hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcılık, 9 kişi hakkında da takipsizlik kararı verdi.





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