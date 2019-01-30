DHA'nın haberine göre Selçuklu ilçesi Sanak Mahallesi'nde dün gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili görüntülerde sokakta yürüyen bir genç, karşısından gelen köpeğe önce tekme salladı. Şans eseri tekme köpeğe isabet etmeyince, köpek kaçmaya başladı, kimliği belirlenemeyen kişi ise peşinden koştu.



DUYARLI GENÇLERİ GÖRÜNCE KAÇTI



Bu sırada arkasından otomobille gelen arkadaşı kaçan köpeğin üzerine otomobili sürdü. Otomobilin altında ezilip, ezilmediği belirlenemeyen köpek hızla yolun kenarındaki boş araziye kaçtı. Durumu fark eden sokaktaki 4 gencin tepki göstermesi üzerine saldırgan iki kişi otomobillerine binip hızla uzaklaştı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şiddet anı görüntüleri sosyal medyada paylaşılıp tepki çekti. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.



