DHA

Edirne'de husumetli 2 kişi arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. (25),önceki gün otomobiliyle mahallede gezdiği sırada, aracını S.D.'nin (26) köpeğinin üzerine sürdü. Bunun üzerine S.D., "Arabanı yavaş sür, köpeğimi ezeceksin" diyerek küfretti. İkili arasındaki tartışma çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Gece saatlerinde karşılaşan Y.K. ile S.D. arasında yeniden tartışmaya çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkilinin yakınların da taş ve sopalarla katıldığı kavgada tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle arbedeyi önleyen ekipler olayı karışanları gözaltına aldı. Olayda yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerince Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.