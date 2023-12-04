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        Haberler Yaşam Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı

        Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı

        Düzce'de bir kadın, "Gofret" ismini verdiği köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Partinin ilerleyen kısımlarında katılımcılar çalan müziklerle doyasıya eğlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:42
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        Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı
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        Düzce'de Sibel Kabasakal, King Charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı.

        Gofret, sepete konularak partinin yapılacağı yere getirildi.

        Davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret için pasta da kesildi.

        Davetliler getirdikleri hediyeleri vererek, köpeği sevdi. Partinin ilerleyen saatlerinde ise davetliler çalan müziklerle dans etti.

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        #köpeğe doğum günü
        #düzce
        #haberler
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