NERGİS

Baharın gözde çiçeği nergis, hayvanlar için hafif derecede zehirlidir. Bitkinin herhangi bir kısmı veya içinde olduğu su tüketilirse, evcil hayvanınızın derisinde kızarıklıklara neden olur. Ancak etkisi birkaç saatten fazla sürmez.