Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

Bahar geldi. Bu da evcil hayvanlarımızla bahçede daha fazla zaman geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Ama bazı bahar bitkileri tüylü dostlarımız için tehlikeli olabilir. Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, köpeğinizden uzak tutmanız gereken bitkiler hakkında şu bilgileri verdi...

  • 01
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    ORTANCALAR

    Ortancada depolanan toksinler kalp sorunlarına neden olur. Ortancalar, ağrılı tahrişe neden olan bir bitkidir ve ciddi vakalarda potansiyel olarak ölümcüldür.
  • 02
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    AT KESTANESİ

    At kestanesi ağaçları, eylül ayından itibaren at kestaneleri döker. Tıpkı ağacın kabuğu, yaprakları ve çiçekleri gibi, kendisi de yutulduğunda köpekler için ölümcül olabilir.
  • 03
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    AÇELYA (ORMANGÜLÜ)

    Güzel açelyalar evcil hayvanınız için ölümcüldür. Güçlü toksisiteye sahip bu çiçeklerden sadece birkaç ağız dolusu yemesi, evcil hayvanınızın acil tıbbi müdahale gerektirmesine neden olur.
  • 04
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    SARMAŞIK

    Bu bitki ölümcül değildir ancak köpeğinizde kusma, ishal ve karın krampları gibi bazı rahatsız edici semptomlar görülür. Aşırı salya, sarmaşık zehirlenmesinin bir belirtisidir.

     
  • 05
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    SOĞAN VE SARIMSAK

    Soğan ve sarımsak köpeğiniz için zararlıdır. Belirtileri; uyuşukluk, halsizlik, iştah azalması ve kırmızımsı idrar şeklinde ortaya çıkar.

     
  • 06
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    NERGİS

     

    Baharın gözde çiçeği nergis, hayvanlar için hafif derecede zehirlidir. Bitkinin herhangi bir kısmı veya içinde olduğu su tüketilirse, evcil hayvanınızın derisinde kızarıklıklara neden olur. Ancak etkisi birkaç saatten fazla sürmez.

     
  • 07
    Köpeğiniz için tehlikeli olabilecek 7 bitki

    RAVENT (KUZU KULAĞI)

    Kediler ve köpekler için zehirlidir. Bu bitkinin yaprakları kusmaya, ishale ve ağızda tahrişe neden olabilir. Bitkinin sap kısmı zehirli değildir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.