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Sosyal medyanın fenomen köpeği Hugo!

Giriş: 06.02.2019 - 12:02 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl Hugo isimli golden retriever cinsi köpeği ile birlikte fotoğraflar çekilip sosyal medyadan paylaşmaya Ursula Aitchison kısa sürede hatırı sayılır bir kitleye ulaştı

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    İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan 29 yaşındaki Ursula Aitchison, Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile şimdiden binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda.

     

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    Ursula'yı popüler yapan ise köpeği Hugo. 

     

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    Geçtiğimiz yıl Hugo isimli golden retriever cinsi köpeği ile birlikte fotoğraflar çekilip sosyal medyadan paylaşmaya Ursula Aitchison kısa sürede ilgi gördü. 

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    Köpeğine sıra dışı kostümler giydirip fotoğraflar çeken Ursula, "İnsanların köpekleriyle olan bağı bana inanılmaz mutluluk veriyor" diyor.

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     İşte Hugo ve Ursula'dan tebessüm ettiren kareler...

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