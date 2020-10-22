Köpek barınağına mama yardımı yapmak şartıyla uzlaştılar

AA

Düzce'de ikamet eden H.K. kendisinin sahiplendiği ve bakımını üstlendiği köpeğini kasten öldüren komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan B.K. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine B.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi H.K, şüpheli B.K'nin hayvan barınağına 500 lira değerinde köpek maması almasını istedi.

Teklifi kabul eden B.K, Düzce Belediyesine ait Köpek ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine 500 lira değerindeki köpek mamalarını teslim etti.

- "Toplumsal barışa katkı sağlanmıştır"

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.