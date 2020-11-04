Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokak'ta, sabah iş yerine gelen Erhan K, burada bağlı olan köpeğinin olmadığını fark etti.Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, bir kişinin "Alman kurdu" cinsi köpeği çaldığını gördü.Erhan K, durumu polise haber verdi.Görüntüleri izleyen polisler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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