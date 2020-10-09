Köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasında - MUĞLA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uygulamada durdurdukları otomobilde arama yaptı.Otomobilin bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada köpek mamasına yerleştirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.Uyuşturucunun bulunma anının polis kamerasına yansıdığı uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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