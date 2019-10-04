Yer, Trabzon...

Enis Yıldırım'ın haberine göre Toklu Mahallesi’nde öğretmen N.E., Trabzonspor Futbol Takımı’nın seçmelerine hazırlanan ve heyecanlandığı için uyku tutmayan oğlunun yatmadığını görünce, "Neden ayaktasın köpek" diye sert çıktı. Eşinin oğluna bu seslenişine kızan H.E., önce eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce N.E. yatak odasına gitti. Eşinin ardından yatak odasına giden H.E., iddiaya göre önce karısının boğazını sıktı ardından hakaret ve tehditte bulundu.

HAPSİ İSTENDİ



Polis merkezine sığınan öğretmen N.E., kocasının yatağın üzerine atladığını, boğazını sıktığını, tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. H.E. ise eşini psikolojik sorunları olduğunu belirterek, eşinin çocuklara şiddet uyguladığını söyledi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, H.E. hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit iddiasıyla hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı, H.E.’nin 15 aydan 4.5 yıla kadar hapsini istedi.