İstanbul’da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri Marmaray istasyonuna sığındı.
Megakent'te son günlerde etkili olan soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları da etkiledi. Kar beklenen kentte hava sıcaklığı özellikle sabah saatlerinde 0 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle sığınacak yer arayan sokak köpeklerinin bazıları, Marmaray Üsküdar İstasyonu'na gelerek, burada uyudu. Marmaray'ın yürüyen merdivenleri ve koridorlarında uyuyan köpekleri gören vatandaşlar, köpekleri rahatsız etmemek için çevrelerinden dolaştı.
YORUMLAR