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Pennsylvania Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Covid-19 enfeksiyonu olan ya da asemptomatik taşıyıcıların, teşhisi amaçlı köpeklerin koku alma duyusundan yararlanılabileceğini ortaya koydu.

Live Science'ın haberine göre, bulaşıcı hastalık uzmanları gelecekteki koronavirüs salgınlarının önlenmesinin testlerin artırılmasını ve asemptomatik taşıyıcıların tanımlanmasını gerektireceğini söylüyor.

KISITLAMALAR GEVŞEDİĞİNDE HASTALIĞI YAKALAMADA DEĞERLİ BİR ROL OYNAYABİLİYOR

Pennsylvania Üniversitesi Veteriner Tıp Okulunda (Penn Vet) yeni bir program, hastalığın tespiti için çalışmaya devam ediyor. Araştırmacılar, köpeklerin üstün koklama yeteneklerinin insanlarda Covid-19'un erken saptanmasına yardımcı olup olamayacağını görmek için köpeklerle çalışıyor.

Penn Vet temsilcileri yaptığı açıklamada, Covid-19'un kokusunu saptayabilen köpeklerin asemptomatik olan kişilerde enfeksiyonu tanımlayabildiği ve insanlar işe döndükçe ve sosyal mesafe kısıtlamaları gevşediğinde hastalığı yakalamada değerli bir rol oynayabileceğini söyledi.

BAŞLANGIÇTA SEKİZ KÖPEK EĞİTİLECEK

Sekiz köpek başlangıçta bir laboratuvar ortamında eğitilecek. Üç hafta boyunca enfekte hastalardan alınan tükürük ve idrar örneklerinde Covid-19 kokusunu tanımayı öğrenecekler. Köpekler daha sonra bu örnekler ile hastalığı olmayan kişilerden toplanan örnekler arasında ayrım yapmada görevlendirilecek.

Pennsylvania Üniversitesi Veteriner Tıp Okulu Direktörü Veteriner Hekim Cynthia Otto, "Bu köpeklerin potansiyel etkisi ve Covid-19'u tespit etme kapasiteleri önemli olabilir. Bu çalışma, virüsün toplumda yayılmasını azaltmak amacıyla ülkenin Covid-19 gözetim sistemlerini destekleme konusunda köpeklerin olağanüstü yeteneğinden yararlanacak" diye konuştu.

1980'lerden beri köpeklerin kanseri kokladığı biliniyor. Birçok hücre, kendine özgü kokuları olan ve insan kanı, tükürük, idrar veya nefeste bulunan uçucu organik bileşikler (VOC'ler) üretiyor.