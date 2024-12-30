Köpeklerden kaçarken kazada öldü!

Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Erkuş, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan Harun Erkuş, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Kaçmaya çalışan Erkuş'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erkuş, ağır yaralandı.