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Haberler Gündem 3. Sayfa Bingöl'de köpekleri birbirine bağlayıp çöplüğe bıraktılar! - Günün öne çıkan haberleri
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Bingöl'de köpekler bağlanıp çöplüğe bırakıldı; inceleme başlatıldı

Bingöl'de hayvanlara yönelik dehşete düşüren bir eziyet gerçekleşti. Kentin Karlıova ilçesinde köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakıldı. Görüntüler üzerine de kaymakamlık inceleme başlattı

Bingöl'de köpekleri birbirine bağlayıp çöplüğe bıraktılar! - Günün öne çıkan haberleri
Köpekleri birbirine bağlayıp çöplüğe bıraktılar!
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DHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kaymakamlık inceleme başlatıp, suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde köpeklerin birbirlerine iple bağlanıp çöplüğe bırakılmaları, çevredeki kişinin tepkisi üzerine de iplerin çözülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası kaymakamlık, konuyla ilgili inceleme başlatıp suç duyurusunda bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Ekim Pazar günü, sokak köpeklerinin birbirine bağlanarak Karlıova ilçe çöplüğüne bırakılmasını içeren üzücü video hakkında Karlıova Kaymakamlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediyenin çöplükten alıp sahip çıktığı köpeklere yiyecek ve su verildi.

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