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İzmir'in Bergama ilçesinde onlarca sokak köpeğinin bakımını üstlenen 65 yaşındaki Helina Tuğan, köpekleri yalnız kalmasın diye eşinin ölümünden sonra ülkesi Finlandiya'ya gitmekten vazgeçti.
AA'nın haberine göre Finlandiya'da kargo şirketinde çalıştığı dönemde Şefik Tuğan'la tanışarak 1997 yılında evlenen Helina Tuğan, 2011'de Bergama'ya yerleşti.
Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük bir sevgi besleyen Helina Tuğan, önce 2 sokak köpeğine evinin kapısını açtı. Bergama'da dolaştıkça sokaktaki hayvanların durumuna kayıtsız kalamayan Tuğan, bir süre sonra evinin bahçesinde 11 köpeğe bakmaya başladı.
Komşularının, çok sayıda köpeğin bahçede olmasından rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine hayvanları için yeni bir ev arayan Tuğan, eşiyle Balaban Mahallesi'ne taşındı.
Tuğan, evinin bahçesinde bakımını üstlendiği köpeklerin dışında, Bergama'daki hayvan barınağında bulunan onlarca köpeğin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KÖPEKLERİN RAHATLIĞI"
Helina Tuğan, yaptığı açıklamada, "Öyle bir yer istedim ki köpekler rahat olsun. Benim için ev önemli değil. Bu ev şimdi oturacak durumda ama benim için en önemlisi köpeklerimizin rahatlığıydı" dedi.
Eve yerleştikten sonra eşini kaybeden Helina Tuğan, "Eşimle Balaban köyünde 3 ay oturduk. Eşim 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Tabii ben ondan sonra memleketime dönmek isterdim ama bu köpekleri bırakamam. İnsanlar onları bir kere terk etmişler. Başkaları ile yaşamak gerekmiyor ama benim her zaman kendimle yaşamam gerekiyor. Onun için onları terk etmeyi ben yapamam" diye konuştu."
"ÇOCUKLUĞUMUN MASALLARINI YAŞIYORUM"
Hayvan sevgisini çocukken annesinin kendisine anlattığı masallardan öğrendiğini anlatan Tuğan, onları yalnız bırakmamak için ülkesine dönmediğini söyledi.
Helina Tuğan, şunları kaydetti:
"Annem küçükken bana hayvanlarla ilgili çok masal okudu. Ben de bu masalları okudum. O masallarda, önce hayvanları besliyorsun onlardan sonra masaya oturuyorsun. Bu masallar benim için çok önemli. Çocukluğumdan beri benimle birlikte, onları yaşıyorum.
Bana para lazım değil çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Fakat okumak beni kurtarıyor. Okumak benim için o kadar önemli. O da olmasaydı hayatım biraz daha boş olurdu. Ben onlarla mutluyum burada. Köpeklerim mutluysa ben de mutluyum."
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