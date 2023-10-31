Köpeklerin de tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyaç duyduğunu anlatan en tatlı fotoğraflar

Köpeklerin de tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyaç duyduğunu anlatan en tatlı fotoğraflar

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"Sophie saç kesimi nasıl olursa olsun çok tatlı. 18 ay oldu, ayaklarını ve yüzünü hiç tıraş ettirmedi."