Köpeklerin saldırına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Adana'da 72 yaşındaki kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesinde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arısanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.