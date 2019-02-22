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Köpeklerini vegan olarak yetiştiren kadın: İki köpeğim de sağlıklı ve mutlu

Avustralya'nın Adelaide kentinde, vegan bir kişi, iki köpeğini de vegan olarak yetiştirdi. Lea McBride, Darcy ve Emilie adlı golden retriever cinsi köpeklerinin son derece sağlıklı olduğunu söylüyor.

Giriş: 22.02.2019 - 11:52 | Güncelleme:

Avustralya'nın Adelaide kentinde, vegan bir kişi, iki köpeğini de vegan olarak yetiştirdi. Lea McBride, Darcy ve Emilie adlı golden retriever cinsi köpeklerinin son derece sağlıklı olduğunu söylüyor.

McBride, "Köpeklerimizi yavruyken aldık. O zaman köpeklerin vegan olabilmesiyle ilgili fazla bir araştırma yoktu. Veterinerden yardım aldık. Darcy ve Emilie bizden önce etle besleniyordu. Ancak Darcy 4, Emilie de altı aylıkken tamamen vegan oldu" dedi.

Lea McBride, köpeklerine dönüşümlü olarak kuru mama ve ev yemekleri yediriyor. Hayvanların mamalarına Omega 3 için LSA, B12 vitamini için de maya ekliyor.

Hayvanlar bitkisel protein için soya ürünleri, tüyleri, derileri ve sağlıklı bir sinir sistemi için de yağ asitleri tüketiyor.

Lea McBride "Her zaman tepki gösteren birileri oluyor ama köpeklerimin sağlığı doğru bir şeyler yaptığımın kanıtı" diyor.

Köpeklerini vagan diyete alıştırırken başta tedirgin olduğunu anlatan Lea, "Köpeklerimin sağlığı kötüye giderse insanların beni yargılayacağı endişesini yaşadım. Ama ikinci yıl üst üste sağlık kontrolünden temiz çıktılar. Çok çaba harcıyorum ama köpeklerim sağlıklı ve mutlu" diyerek vegan diyetini savunuyor.

Köpeklerde olmayan enzimler

Uzmanlar, biri 10 diğeri 8 yaşındaki köpeklerin et yemeden de yaşamlarını sürdürebileceklerini, fakat çok dikkatli olunmasını gerektiğini belirtiyor.

Hayvan beslenmesi uzmanı Ruth Hatten, "Beslenmede en önemli şey biyoverimlilik. Köpekler etcil hayvanlar ve araştırmalar, hayvansal besinlerin biyoverimlilik açısından daha iyi olduğuna işaret ediyor. Çok farklı bitki proteinleriyle biyoverimliliği artırabilirsiniz. Ama köpekler, bu besinlerin tamamını absorbe edebilecekleri şekilde beslenmeli " diyor.

Hatten'a göre, köpeklerin tükürük bezleri karbonhidratların sindirilmesine yardımcı olan amilaz enzimini salgılamıyor. Bu hayvanların bitkilerin sindirilmesi için gerekli olan selulaz enzimleri de yok.

Bu nedenle, köpeklere tüm bitkisel besinlerin pişirilmiş ve ezilmiş olarak verilmesi gerekiyor. Sindirime yardımcı olması için amilaz ve selulaz takviyesi de mümkün ve elma sirkesi tavsiye ediliyor.

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