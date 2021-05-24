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Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu

Malezya'da köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi

Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
Yeni bir korona türü tespit edildi! Köpekten...
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AA

ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.

Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.

Yeni koronavirüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.

İnsandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci koronavirüs olacağı açıklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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