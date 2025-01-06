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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpekten kaçan çocuğa araç çarptı | Son dakika haberleri

        Samsun'da köpekten kaçan çocuğa araç çarptı

        Samsun'da parkta oynarken kendisini kovalayan köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:41
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        Köpekten kaçan çocuğa araç çarptı
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        Samsun'da köpekten kaçan Bilal G.'ye (9) hafif ticari araç çarptı.

        Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Bilal G., parkta oyun oynarken sokak köpeğinin kovalaması sonucu kaçmaya başladı.

        Köpekten kaçan çocuğa bu sırada İsmail U. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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