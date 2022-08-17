Kopenhag - Trabzonspor maçının yazar yorumları

MEHMET DEMİRKOL: Daha bir gün önce takıma katılan Bartra’yı hemen sahaya sürmek kadro adaleti açısından çok doğru olmasa da, ilk yarıda savunmanın oyuna hiç giremeyişi ve oyun kuramama hali göz önüne alındığında devre arasında Djaniny’le birlikte sahaya sürmek belki de daha doğruydu. Eminim Avcı şu an 'keşke bunu yapsaydım' diyordur. 9’da yenen baskın gol, son derece dinamik bir baskı ve paslaşmanın ürünü. Bizde sezon başında bu seviyeye çıkan takım yok.