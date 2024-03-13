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        Haberler Yaşam Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar oldu, kaç TL?

        Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar oldu, kaç TL?

        Şehir içi ve şehir dışı farketmeksizin araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan birisi köprü ve otoyol ücretleri oluyor. Otoyol ve köprü ücretleri 1 Ocak itibarı ile köprü ve otoyol ücretlerinde artış gerçekleşmişti. Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan'dan sonra 'kur ayarı'  geleceği iddialar arasında yer aldı. Peki, 2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:17
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        Köprü ve otoyol ücretleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hemen hemen her gün araç kullananlar Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonraki kurala göre düzenleme yapılacağı bunun da bir zam niteliği taşıyacağı öne sürülüyor. Peki Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor?

        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELİYOR?

        Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonraki kurala göre düzenleme yapılacağı bunun da bir zam niteliği taşıyacağı öne sürülmüştü. Habertürk Ankara’nın kaynaklardan edindiği bilgilere göre böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

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