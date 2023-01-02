Köprü ve otoyol ücretlerine yılbaşı itibariyle zam geldiği iddiası sosyal medyada iki gündür en çok tatışılanlar arasında yer aldı. Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası SM, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve 18 Mart Köprü ücretleri Karayolları Genel Müdrülüğü'nden resmi açıklma geldi. İşte yapılan açıklama ve güncel 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri...