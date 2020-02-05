'Köprüde Buluşmalar'da projeler tamam

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam eden Köprüde Buluşmalar, 13-17 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları uluslararası sinema profesyonellerine yapılacak.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 112 başvuru yapıldı. Başvurular, danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 10 kurmaca ile 1 belgesel film projesi belirlendi. Projelerin uluslararası sunumları 15-16 Nisan tarihlerinde Cezayir’de gerçekleşecek.

İŞTE FİLM GELİŞTİRME ATÖLYESİNE SEÇİLER FİLMLER



- Agoni (yön. Ali Vatansever, yap. Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden – Terminal Film)

- Aniden (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu – Vigo Film)

- Ebedi Alev (yön. Emre Akay, yap. Ali özgür Baltacı – Emre Akay Film)

- Güzel Bir Gece (yön. Ozan Yoleri, yap. Arda Çiltepe, Ilgın Coşar – Vigo Film)

- Hazine (yön. Salih Demir, yap. Çekdar Erkıran – Layen Film)

- İki Gözlüler (yön. Ziya Demirel, yap. Anna Maria Aslanoğlu – İstos Film)

- Kan ve Gül (yön. Sinan Öztürk, yap. Yamaç Okur – Ay Yapım)

- O Yaratıklardan Biri (yön. Ali Özkul, yap. Ceylan özgün Özçelik – EHY Film Prodüksiyon)

- Orada Mısın? (yön. Aysim Türkmen, yap. Nesra Gürbüz – Monomit Film)

- Pastoral (yön. Michael Önder, yap. Joseph Erçelik Amado – Bluff Film)

- Rahmet (yön. Emre Sert, Gözde Yetişkin yap. Suzan Güverte, Şebnem Kitiş – Ptot Film, Güverte Film, Emre&Gözde Film)

Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlanıyor.