Köprüde Buluşmalar'da seçki tamamlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar’ın Work In Progress Atölyesi seçkisi açıklandı.

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar'da, seçici kurulu tarafından değerlendirilen Türkiye’den 5 uzun metraj film ve 1 belgesel, post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress’te filmlerini tamamlamak için destek arayacak.

Work In Progress Atölyesi’ne Seçilen Projeler

Aniden (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu, Susanne Mann, Paul Zischler, Jelena Angelovski)

Bars (yön. Orçun Köksal, yap. Arda Çiltepe, Kadir Doğulu, Orçun Köksal)

Road To Tokyo (yön. Efe Öztezdoğan, İpek Kent, yap. Aslıhan Altuğ, Haluk Koçak)

Sanki Her Şey Biraz Felaket (yön. Umut Subaşı, yap. Cemre Erül)

Tavşan İmparatorluğu (yön. Seyfettin Tokmak, yap. Zeynep Koray)

Umut (yön. Orhan İnce, yap. Burak Kanısıcak)

Atölye sonunda uluslararası jüri, ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.

Atölyeye seçilen filmlerin 14-15-16 Nisan’da yalnızca uluslararası profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, medya temsilcileri) açık gösterimleri yapılacak. Köprüde Buluşmalar bu yıl çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilecek.