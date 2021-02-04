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Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'nin projeleri belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'ne katılacak 12 kurmaca ve 3 belgesel film projesi belirlendi. Anadolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 4 - 9 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'nin projeleri belli oldu
HABERTURK.COM

TRT'nin katkılarıyla bu yıl 16'ncısı gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'ne Türkiye'den 84 başvuru yapıldı. 'Work in Progress' ve 'Komşular' atölyelerinde Türkiye'den ve komşu ülkelerden seçilen uzun metraj kurmaca ve belgesel film projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları uluslararası sinema profesyonellerine yapılacak.

Film Geliştirme Atölyesi'ne Seçilen Projeler
· Aforoz (Yılmaz Özdil)
· Altın Humması (Yavuz Gözeller)
· Berna (Sinan Kesova, yap. Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe)
· Buradayım İyiyim (Emine Emel Balcı)
· Geceden Fecre Kadar (Tarık Aktaş)
· İstanbul'un Sesli Rüyaları (Anıl Eraslan)
· Kara Orman ( yön. Nazlı Elif Durlu, yap. Annamaria Aslanoğlu)
· Nesrin (Selman Nacar)
· Perşembe Gecesi Çok Karanlık (Onur Sefer)
· Philax (Ruken Tekeş l)
· Road to Tokyo (Efe Öztezdoğan,)
· Salyangozlar (Gülten Taranç)
· Sanki Her şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)
· Şerife Tavşan (Tareq Daoud)
· Tussifed (Doğu Akal)

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