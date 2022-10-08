Paul Adams - BBC News, Ukrayna

Reuters

Ukrayna’da bu sabah bir heyecan patlaması yaşanıyor.

Kırım’daki hasar gören köprünün videoları, sosyal medyada orman yangını gibi yayıldı ve şimdiden Rus savaş gemisi Moskva’nın Nisan ayında batırılmasıyla kıyaslanmaya başlandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter’daki mesaijında “Güdümlü füze gemisi Moskva ve Kerç Köprüsü. Ukrayna’ya ait Kırım’daki Rus gücünün iki meşum sembolü – battı. Sırada ne var Ruslar?” dedi.

Ukrayna’nın yaratıcı sosyal medya aktivistleri patlamayı kutlamak için görseller hazırladılar.

Ve Ukrayna’nın en büyük ikinci bankası Monobank, çöken köprünün resmini taşıyan banka kartı çıkarttıklarını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksi Danilov, saldırının Vladimir Putin’in 70’inci doğum gününden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkat çeken tek kişi olmadı.

Danilov, köprünün videosuyla birlikte Marilyn Monroe’nun 1962’de söylediği ünlü “İyi ki doğdun Başkan” adlı videosunu paylaştı.

Heyecan neredeyse elle tutulur gibi.

Ukrayna güçlerinin Rusya’nın Şubat ve Mart aylarında geçirdiği bölgeleri geri aldığı, cepheden iyi haberlerin geldiği günlerin ardından, yanan köprünün görüntüleri büyük bir moral oldu.

Peki bu nasıl yapıldı? Ukrayna özel güçlerinin özel operasyonundan, Kırım’daki partizanlara, bir füze saldırısından, bir intihar bombasına dek bir sürü teori dolaşıyor.

İngiliz Ordusu’ndan eski bir üst düzey patlayıcı uzmanı “Bu müthiş bir gizli sabotaj eylemi. Aşağıdan düzenlenen iyi planlanmış bir saldırı, patlamanın nedeni olabilir” dedi.

“Yapısal yıkımda hep yapının ağırlığının işin büyük kısmını yaptığı bir ‘çöküş mekanizması’ planlarsınız”

Ukraynalı yetkililer pek bilgi vermiyor. Ağustos’ta Kırım’daki Rus hava üssüne düzenlenen gizemli saldırıdan sonra da olduğu gibi.

Ancak Saky Üssü ve köprüye saldırıların amacı, Rusya’nın Kırım’ı Güney Ukrayna’daki savaşında bir sıçrama tahtası olarak kullanmasını önlemek.

Yollar ve demiryolu köprüleri Rusya’nın ikmal zinciri açısından hayati önemde. Bunlar olmadan Moskova Ukrayna’nın Herson’un kuzeyindeki saldırılarını püskürtmek için asker ve malzeme yollaması daha da zorlaşacak.

Kiev aynı zamanda Rusya’ya “Kırım bizim ve en nihayetinde geri alacağız” diyor.

Sosyal medyadaki neşeye rağmen, Ukraynalılar kaygılı. Bu sabah Perşembe günü en az 17 sivilin öldüğü Rus füze saldırısının ardından hala şok içinde olan Zaporijya kentinden ayrıldık.

Oradaki halk, son askeri başarısızlıklarının ardından Moskova’nın kendilerini cezalandırıldıklarından şüpheleniyor ve daha önümüzdeki günlerde daha fazlasının gelmesinden korkuyorlar.