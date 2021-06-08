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Koray Günter, Dinamo Moskova'nın gündeminde

Stoper arayışlarını sürdüren Dinamo Moskova, bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter'i gündemine aldı. Diego Godin'i listenin başına koyan ancak tecrübeli futbolcuyla henüz anlaşma sağlayamayan Rus temsilcisi, Koray için de nabız yokluyor

Koray Günter, Dinamo Moskova'nın gündeminde

Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği Cagliari'de top koşturan Godin'e veren Moskova, 35 yaşındaki oyuncuyu henüz ikna edemedi. Rus ekibinin 1 numaralı alternatifi ise Serie A takımlarından Hellas Verona'da oynayan Koray Günter. 2013-2014 ile 2017-2018 sezonları arasında Galatasaray'ın başarısı için ter döken Koray'ın, İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dinamo Moskova, yapacağı görüşmelerin gidişatına göre Diego Godin veya Koray Günter'den birini kadrosuna katmak istiyor.

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