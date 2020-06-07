İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu Kordonboyu'nda vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi.Birbirlerine yakın oturan ve maskesi bulunmayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.Özellike yaz aylarında binlerce kişinin uğrak noktası olan Kordonboyu'nda Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "çemberli sosyal mesafe uygulaması" başlatılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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