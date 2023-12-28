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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kordsa Project Janus'u devreye almaya hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kordsa Project Janus'u devreye almaya hazırlanıyor

        Kordsa, küresel ölçekte başlattığı kurumsal kaynak planlama (ERP) projesi Project Janus'u devreye almaya hazırlanıyor. Türkiye, Endonezya, Tayland ve Brezilya'da 1 Ocak 2024'te hayata geçirilecek, 2024 yılı içerisinde de Amerika'daki 5 tesisin dahil edileceği uygulama, Kordsa 5.0 vizyonunun ve şirket bünyesindeki veri temelli iş kültürünün en büyük destekçisi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:50
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        Project Janus'u devre almaya hazırlanıyor
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        2023’te 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kordsa, ileri malzemedeki gücünü dijital dönüşüm projeleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu projelerin başında ise, hazırlık çalışmaları geçtiğimiz yılın aralık ayında, 4 farklı ülkede eş zamanlı olarak başlatılan Project Janus geliyor.

        “Kordsa 5.0” olarak adlandırılan “Dijital Entegre Şirket” (Digitally Integrated Company) stratejisinin alt yapı çalışması olan ve NTT Data iş birliğiyle, SAP’ın S4Hana Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemine geçişi için tasarlanan Project Janus, Kordsa’nın tesislerinin birbiriyle entegre biçimde çalışmasını ve şirket bünyesinde veri odaklı bir iş kültürü yaratılmasını sağlayacak. Türkiye, Endonezya, Tayland ve Brezilya’da 1 Ocak 2024’te hayata geçirilecek proje, 2024 yılı içerisinde de Amerika’daki 5 tesisi de içine alacak şekilde genişletilecek.

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        Kordsa gibi 4 kıtada 13 üretim tesisi bulunan ve bunları bir ahenk içinde yöneten bir organizasyonun, malzeme devrimine öncülük etmesi ve ileri malzemede liderliği kovalaması için dijital altyapının çok önemli olduğunu ifade eden Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Hem üretim etkinliğimizi ve verimliliğimizi artırmak hem de daha çevik ve doğru kararlar almak için en büyük gücümüz ‘veri’. Bu nedenle dijital altyapımızı kuvvetlendirmek ve veri temelli bir iş kültürüne geçmek hiç olmadığı kadar önemli. Bu doğrultuda ‘Kordsa 5.0’ olarak adlandırdığımız yeni dijitalleşme sürecimizle öncelikle kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerimizi global olarak dönüştürmeye başladık. Kordsa’nın global ölçekteki kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerini yenileyen ‘Project Janus’ çalışması ile tüm tedarik zincirimizi, dijital dünyanın gereksinimleri odağında değiştiriyoruz. Kordsa tüm dünyada ortak sistemi kullanacak. Fabrikadan çıkıp müşterinin kapısına kadar gidecek bu dijital ağ, Kordsa 5.0 vizyonumuzun da en büyük destekçisi olacak” dedi.

        KİMYA SEKTÖRÜNDE YILIN SAP DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

        Project Janus, alanında en yenilikçi ve başarılı teknoloji dönüşüm projelerine verilen yılın ‘SAP Dönüşüm Ödülleri’nde de “Kimya Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”nün sahibi oldu. Projede 4 ülkede 350 kişiden oluşan bir Kordsa proje ekibi aktif olarak çalışıyor. Projenin tasarım ve gerçekleştirme aşamalarında toplamda 722 oturum gerçekleştirildi. Hazırlık aşamasında 620 süreç incelenirken, SAP standartları uygulanarak mevcut süreç sayısı 470'e indirildi.

        "KORDSA GPT" İLE YAPAY ZEKA MODELLERİ ÇALIŞTIRILACAK

        Mevcut yapıda 5 farklı ERP sistemi kullanılırken bu projeyle birlikte, tek bir ortak dilin konuşulduğu bir yapıya geçilecek; yapay zekâ ve analitik modelleriyle çok daha hızlı ve kolay kurgulanabilen bir veri yapısına ulaşılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kordsa GPT aracılığıyla yapay zekâ modellerinin çalıştırılması ve ilgili iş süreçlerinde çıktılar üretilmesi de mümkün olabilecek.Öte yandan, Project Janus, günümüzde sanayi odaklı üretim şirketlerinin en önemli konularından biri olan esneklik ve ürün üretme hızı konusunda da Kordsa’ya önemli bir avantaj sağlayacak. Project Janus sayesinde, yeni ürünler çok daha hızlı bir şekilde üretim hatlarına taşınıp ilgili tesisler dijital altyapı hazırlığı sayesinde üretime geçebilecek.

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