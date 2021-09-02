Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Fidan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
0:00 / 0:00
İHA

Elazığ’da hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Fidan son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Mustafa Fidan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Fidan için Abdullahpaşa Mahallesi Hamidiye Camisinde öğlen namazının ardından tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, silah arkadaşları, ailesi, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Fidan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ulukale köyü Örençayır Aile Mezarlığı'nda defnedileceği kaydedildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları kuruldu - Haberler
GÜNDEM Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları kuruldu
KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA! Son dakika: Kılıçdaroğlu Nevşehir'de STK'lara konuştu! - VİDEO HABER
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Nevşehir'de STK'lara konuştu!
Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
GÜNDEM Perde zinciri Miray'ı hayattan kopardı
Defalarca bıçaklandı
GÜNDEM Defalarca bıçaklandı
Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun! - Haberler
GÜNDEM Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun!
BODRUM'DA YANGIN! Son dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını!
GÜNDEM Bodrum ve Milas'ta orman yangını!
Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
GÜNDEM Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Okullar ne zaman açılıyor? Birinci sınıflar eğitime başladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılıyor?
Ela'nın ölümünde korkunç şüphe! - Haberler
GÜNDEM Ela'nın ölümünde korkunç şüphe!
Serviste 65 yaş krizi - Haberler
GÜNDEM Serviste 65 yaş krizi çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.