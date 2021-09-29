Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılı kapsamında özel etkinlikler düzenlenecek

AA

Üç ay boyunca sürecek kutlamalar kapsamında video mapping gösterileri, Korece güzel konuşma ve güzel yazı yazma yarışmaları, ünlü Koreli sanatçıların konserleri, Koreli yazarlarla söyleşiler gibi birbirinden renkli etkinliklere imza atılacak.

Geçmişten bugüne uzanan bir yol arkadaşlığı hikayesinin anlatılacağı video mapping gösterileri, 9-23 Ekim Ankara Ankamall AVM, 15-22 Kasım İstanbul Galata Kulesi ve 6-17 Aralık İzmir Saat Kulesi'nde gerçekleşecek.

Hazırlanan videoda, iki kardeş ülkenin 6. yüzyılda Göktürkler ile efsanevi Kore Krallığı Goguryeo'nın arasındaki temas ile başlayan dostluk hikayesinin günümüze kadar nasıl geldiğinin yanı sıra paylaştığı sosyal ve kültürel değerler de gözler önüne serilecek.