Kore Müzik Topluluğu HONA, Kore geleneksel müziğini (gugak) çağdaş bir tutum ve estetikle birleştirerek yeni müzikler yapan genç bir grup. HONA; gayageum (zither), piri (obua), saenghwang, ajaeng, kkwaenggwari, gibi çeşitli geleneksel enstrümanları kullanan 4 çok yönlü sanatçıdan oluşuyor.

Performanslarında doğaçlamayı tercih eden topluluk, sahnede görsel imgeler içeren tutkulu ve sürükleyici bir müzik tiyatrosu yaratıyorlar.

HONA’nın üyeleri kendi ruhani deneyim ve yolculuklarını müzik yoluyla ifade ettikleri için, ezgileri de içgüdüsel ve duygusal.

Dünyanın pek çok ülkesinde performanslarını sergileme imkanı bulan HONA, yakın zamanda Rusya, Almanya ve Çin’de konser verdi.

İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında CRR’de gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.

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